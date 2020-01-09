В Сети появилось новое фото Ивана Янковского с возлюбленной

Актер не скрывает своих чувств

Актеры Иван Янковский и Вера Панфилова, дочь фронтмена "Алисы" Константина Кинчева, не скрывают своих чувствуют и публикуют романтичные снимки в социальных сетях.

Так, сегодня Вера поделилась с поклонниками кадром с отдыха на Бали, где весело проводят время с Марией Иваковой, Никитой Ефремовым, Ириной Старшенбаум и Филиппа Нестеренко.

На фото можно заметить, как влюбленные едут на мотоцикле: за рулем сидит Иван, а Вера - сзади с телефоном.

Как пишет издание "7 дней", Янковский и Панфилова расставались на недолгое время, но три года назад воссоединились и с тех пор неразлучны.

Ранее поклонники заподозрили Янковского в связи с партнершей по фильму "Текст" Кристиной Асмус.

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