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В Сети появилось новое фото Ивана Янковского с возлюбленной

16:05
  • четверг
  • 09 января 2020

Актер не скрывает своих чувств

Актеры Иван Янковский и Вера Панфилова, дочь фронтмена "Алисы" Константина Кинчева, не скрывают своих чувствуют и публикуют романтичные снимки в социальных сетях.

Так, сегодня Вера поделилась с поклонниками кадром с отдыха на Бали, где весело проводят время с Марией Иваковой, Никитой Ефремовым, Ириной Старшенбаум и Филиппа Нестеренко.

На фото можно заметить, как влюбленные едут на мотоцикле: за рулем сидит Иван, а Вера - сзади с телефоном.

 

Как пишет издание "7 дней", Янковский и Панфилова расставались на недолгое время, но три года  назад воссоединились и с тех пор неразлучны.

Ранее поклонники заподозрили Янковского в связи с партнершей по фильму "Текст" Кристиной Асмус.

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