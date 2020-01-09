Киев подсчитал потери от запуска "Турецкого потока"

Украина ощущает эффект с 1-го января

Украина потеряла 450 миллионов долларов в год от запуска "Турецкого потока". По этому газопроводу российское голубое топливо теперь поставляется на Балканы в обход Незалежной. Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, тем не менее, для утешения украинцев не называет это убытками.

"По нашим расчетам это около 450 миллионов долларов в год. Это нельзя назвать убытками. Мы просто не заработаем эти деньги", — заявил Макогон.

Официальная церемония ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" прошла в Стамбуле 8 января. В ней приняли участие президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии. А фактически прокачка газа по новому трубопроводу в балканские страны началась раньше. По данным РИА Новости, Болгария начала получать газ по "Турецкому потоку" 1 января, а Греция и Северная Македония — 5 января.

Глава ОГТСУ ранее назвал газопровод "проектом без экономического смысла, но с большой политической составляющей". Он признал, что из-за ввода в строй "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину сократится в 2020 году на 15 миллиардов кубометров. Макогон считает, что для компенсации потерь необходимо искать новые рынки.

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