Как выглядят российские города из космоса

Роскосмос поделился захватывающими снимками

Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и другие российские города показали с высоты 420 километров. Снимки, которые с околоземной орбиты сделал космонавт Олег Кононенко, опубликовал Роскосмос.

"Сегодня космическими снимками никого не удивишь! Но все равно сложно оторваться от фото своего города с высоты 420 километров", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

На фотографии, кроме вышеперечисленных городов, попали Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Новороссийск, Оренбург, Самара, Саратов и Тверь.

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