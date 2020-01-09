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Как выглядят российские города из космоса

16:20
  • четверг
  • 09 января 2020

Роскосмос поделился захватывающими снимками

Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и другие российские города показали с высоты 420 километров. Снимки, которые с околоземной орбиты сделал космонавт Олег Кононенко, опубликовал Роскосмос.

"Сегодня космическими снимками никого не удивишь! Но все равно сложно оторваться от фото своего города с высоты 420 километров", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

На фотографии, кроме вышеперечисленных городов, попали Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Новороссийск, Оренбург, Самара, Саратов и Тверь.

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Снимок Москвы из космоса
Снимок Москвы из космоса
Снимок Волгограда из космоса
Снимок Волгограда из космоса
Снимок Владивостока из космоса
Снимок Владивостока из космоса
Снимок Саратова из космоса
Снимок Саратова из космоса
Снимок Оренбурга из космоса
Снимок Оренбурга из космоса
Снимок Иркутска из космоса
Снимок Иркутска из космоса
Снимок Новороссийска из космоса
Снимок Новороссийска из космоса
Снимок Самары из космоса
Снимок Самары из космоса
Снимок Астрахани из космоса
Снимок Астрахани из космоса
Снимок Краснодара из космоса
Снимок Краснодара из космоса
Снимок Анапы из космоса
Снимок Анапы из космоса
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