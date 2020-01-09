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"Не как в Титанике": Ди Каприо спас утопающего в Карибском море

16:39
  • четверг
  • 09 января 2020

В этот раз история завершилась хорошо

Голливудский актер и звезда фильма "Титаник" Леонардо Ди Каприо спас человека, который 11 часов провел в Карибском море.

24-летний француз, находясь в состоянии алкогольного опьянения выпал за борт круизного лайнера, а судно актера как раз проходило недалеко от места ЧП - 45-летний Ди Каприо проводил отпуск на острове Сен-Барталеми в Карибском море в компании своей возлюбленной, 22-летней Камилы Морроне.

Капитан яхты получил экстренное сообщение и, посоветовавшись с Ди Каприо, принял решение пойти на поиски тонущего человека. К моменту его обнаружения бедняга уже 11 часов провел в воде, а шанс спастись был "один на миллиард, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Сейчас жизни француза ничего не угрожает. Его накормили, переодели и передали береговой охране. Мужчина благодарил Ди Каприо со слезами на глазах.

Фанаты оставили слова благодарности актеру за мужественный поступок, но не смогли не припомнить знаменитые сцены из фильма "Титаник", где герой Ди Каприо не смог спасти себя из ледяной воды Атлантики.

"Титаник-2". Премьера. Скоро", - аннонсировал Александр Горельников.

"Не как в "Титанике". Ну правильно, его-то в свое время никто не спас, замерз, бедняжка", - заметил Artem Jr.

"Кинул ему спасательную дверь???", - задался вопросом Ілля Шалыгін.

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Кадр из фильма "Титаник"
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