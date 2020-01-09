Опубликовано видео штурма администрации президента Абхазии

Протестующие ворвались в здание

В Сухуме митинг против итогов выборов президента Абхазии, которые прошли в сентябре 2019 года, перерос в штурм здания администрации главы республики.

Протестующие выбили окна и двери, внутри здания оказались десятки людей. Они требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. ТВЦ.RU публикует видео атаки здания президентской администрации.

"Возмущенные люди стоят у здания. Здесь непонятно, что происходит. Политическая ситуация в стране кошмарная, конечно, потому что власть довела до нее", - рассказал ТАСС оппозиционный кандидат в президенты Абхазии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния.

Планировалось, что митинг пройдет в четверг в Сухуме возле здания Верховного суда в связи с возобновлением рассмотрения иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Он подал жалобу на решение суда первой инстанции, который признал итоги прошедших в сентябре выборов действительными. Однако от места сбора протестующие направились к зданию администрации президента.

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