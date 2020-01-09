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Появилось видео наблюдающего за пуском "Кинжала" Путина

17:02
  • четверг
  • 09 января 2020

Президент поднялся на борт ракетного крейсера

Владимир Путин в четверг понаблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море. Президент находился на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов". Видео публикует ТВЦ.RU.

В ходе учений были проведены стрельбы ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". Всего в маневрах приняли участие более 30 кораблей, подводная ложка и более 40 самолетов и вертолетов.

После учений Владимир Путин на борту крейсера поздравил моряков с Новым годом и поблагодарил их за службу. Общаясь с офицерами, глава государства заметил, что они уже семь месяцев в походе, но скоро вернутся домой.

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Владимир Путин во время военных учений
Владимир Путин во время военных учений
Владимир Путин во время военных учений
Владимир Путин во время военных учений
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