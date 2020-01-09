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Фото располневшей Миллы Йовович ужаснули фанатов

17:35
  • четверг
  • 09 января 2020

Актриса перестала ограничивать себя в еде

Третья беременность стала для актрисы Миллы Йовович настоящим испытанием. Она призналась, что за восемь месяцев набрала 22 килограмма и ей с каждым днем становится все труднее ходить.

Папарацци умудрились снять актрису во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз в компании мужа Пола Андерсона и старшей дочери Эвы, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Актриса сильно страдает от отеков конечностей, а из-за боязни потерять ребенка она решила не заниматься спортом и не ограничивать себя в еде. Несмотря на сложности, беременность проходит хорошо, ребенок должен появиться на свет в срок. После родов Йовович обещала взять себя в руки и вернуть былую стройную форму.

В 2017 году Йовович пережила аборт на четвертом месяце беременности. Причины, из-за которых актрисе пришлось пойти на такой шаг, не разглашаются.

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