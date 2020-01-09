Собянин продлил фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января

Фестиваль посетили более 20 млн человек

Сергей Собянин в четверг посетил в сквере у Гольяновского пруда круглогодичную фестивальную площадку. Об этом сообщает "ТВ Центр". Её создали в традициях архитектуры Крыма - ажурные башенки, фигурные арки, скульптуры львов. В центре – стилизованный маяк, а на прогулочной территории – копия севастопольского памятника затопленным кораблям.

Оформление выбирали сами жители района в ходе голосования на портале "Активный гражданин". Площадка встречает гостей ярмаркой с фермерскими продуктами. А за воротами "южной крепости" до 12 января посетителей ждёт фестиваль "Путешествие в Рождество". Здесь можно покататься на двухэтажной карусели, побывать на мастер-классах, посмотреть концерты, приобрести сувениры и отведать разнообразные блюда поваров, которые готовят на открытой жаровне. На площадке есть бесплатный каток с тёплой раздевалкой и пунктом проката.

Сергей Собянин пообщался с местными жителями и объявил о продлении работы фестиваля "Путешествие в Рождество".

"Видите, уже середина января, а зимы так и не было. Но мы сделали всё, чтобы вы почувствовали праздничное настроение - украсили улицы, создали такие замечательные площадки, как в Гольяново. Рекордное количество людей на них пришло - больше 21 миллиона уже посетило ярмарки фестиваля. Так что, мне кажется, Новый год мы достойно встретили. Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих очень много поучаствовать. Не все имели такую возможность, кто-то уезжал на новогодние каникулы, а теперь вернулись. Так что мы на основных площадках продлим работу до конца января", - заявил Сергей Собянин.

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