Во Франции с новой силой возобновились "пенсионные" протесты

Недовольные не намерены расходиться

Во Франции возобновились массовые акции протеста. Первые в этом году крупные демонстрации против социально-экономических реформ президента Макрона прошли по улицам Парижа и других городов. Всеобщая забастовка началась в стране ещё 5 декабря, и с небольшими перерывами идёт 36-й день.

Общенациональная забастовка уже бьет все рекорды. 36 дней - это самый долгий протест в новейшей истории Пятой Республики. А французы снова выходят на улицы. Очередная манифестация. Ее уже назвали "тестом" для профсоюзов — хватит ли сил поднять градус протеста после праздничного затишья?

Бастующие уверены - упорства им не занимать. Манифестации сегодня проходят в Бордо и Лионе, Марселе и Лилле. В Ницце адвокаты заблокировали здание городского суда. Им тоже не нравится пенсионная реформа. По-прежнему не принимают ее профсоюзы медиков, работников железных дорог, пожарных, студентов. Все попытки правительства начать переговоры с бастующими пока заводили в тупик.

Вот уже 36 дней с перебоями работает общественный транспорт. В Париже, наконец, открыли все линии метро, но вот пригородные электрички до сих пор ходят с огромными перерывами.

Сокращено время работы выставок в главных музеях, их работники тоже бастуют. А в Сорбонне из-за протеста преподавателей перенесены ряд экзаменов зимней сессии. Но если студенты по этому поводу не слишком расстраиваются, то вот забастовка персонала нефтеперерабатывающих предприятий грозит всем куда большими неприятностями. Если производство бензина остановят на длительный срок, страна может остаться без топлива. И это уже серьезно ударит по экономике Пятой Республики. Которая и так немало пострадала от протестов.

Уже в пятницу премьер-министр страны проведет очередные консультации с профсоюзными активистами. А 24 января правительство обещает наконец представить текст реформы, вызвавшей столько возмущения во французском обществе. Впрочем, протестующие даже читать его не намерены. Единственное требование - отменить любые изменения в закон. Иначе забастовка продолжится.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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