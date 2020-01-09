Путин: Россия будет укреплять статус морской державы

Доля современных вооружений будет доведена до 70%

В Черном море у берегов Крыма прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. За ними с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

В учениях были задействованы более 30 военных кораблей. Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр". С ракетных катеров Черноморского флота была произведена стрельба противокорабельными ракетами "Москит". Боевые расчеты берегового ракетного комплекса "Утес" нанесли удары по целям, имитирующим корабли условного противника. Кроме того, истребители МиГ-31К выполнили боевую стрельбу ракетами "Кинжал" по цели на одном из полигонов. В учениях также принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

В Севастополе Владимир Путин в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова провел совещание, посвященное перспективам развития Военно-морского флота. Президент отметил, что ВМФ всегда был и остается ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. Президент подчеркнул: в 21 веке Россия должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав. Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - заявил Путин.

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