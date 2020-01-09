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Бочкарева отделалась штрафом за хранение наркотиков в трусах

17:40
  • четверг
  • 09 января 2020

В сентябре актриса попалась с кокаином

Следственный комитет решил ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотических средств, и потребовал прекратить уголовное дело.

Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна, пишет ТАСС.

История с наркотиками началась в сентябре 2019 года. Звезду сериала "Счастливы вместе" остановили для проверки документов сотрудники дорожной полиции. В процессе общения выяснилось, что Бочкарева не совсем адекватна. Во время осмотра у нее в нижнем белье нашли пакет с белым порошком.

Актрису отпустили под подписку о невыезде, возбудив уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств".

Позже суд в Москве лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.

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