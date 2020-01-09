Фигуру принца Гарри убрали из королевской экспозиции после скандала

Теперь его восковая копия будет стоять отдельно в музее мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо убрал из экспозиции, посвященной королевской семье, восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Как пишет британская газета The Sun, администрация музея пока не решила, где будут стоять копии Гарри и Меган. На видео, которое опубликовало издание, герцоги Сассекские стоят поодаль от других фигур членов королевской семьи.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские сняли с себя полномочия старших членов королевской семьи. Таким образом, принц Гарри и Меган Маркл отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Они начнут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

"Мы планируем сбалансировать наше время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и проектами, которые мы патронируем", - говорится в заявлении.

Герцог и герцогиня Сассекские создадут свою благотворительную организацию, продолжая выполнять некоторые королевские обязанности. Принц Гарри занимает шестое место в очереди престолонаследия.

Ответное заявление Букингемского дворца прозвучало весьма резко. "Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время", - коротко прокомментировали ситуацию в канцелярии монарха.

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