Лукашенко нашел нефть дешевле, чем в России

Президента Белоруссии взбесили российские цены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия хочет поставлять нефть по ценам выше мировых, что абсолютно не устраивает его страну.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировых. Где это видано?" - возмутился Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, если Москва не снизит цену, то Минск найдет нефть в другом месте, что, по словам Лукашенко, уже и было сделано, передает РИА Новости. Что это за место, не уточняется.

Отношения России и Белоруссии осложнены затянувшимся нефтегазовым вопросом: Минск требует снижения стоимости, ориентируясь на цены в Смоленской области, а Москва настаивает на том, что просьбы белорусской стороны компенсировать потери от налогового маневра в нефтегазовой отрасли России не совсем объективны.

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