Юрий Антонов перенес операцию на колене

Музыкант перенес операцию

74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.

По состоянию здоровья артист сейчас не может давать концертов и очень переживает из-за этого.

"Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет юбилей. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит", - рассказал "Московскому комсомольцу" друг Антонова, бизнесмен Андрей Ковалев.

Проблемы с ногами - старая болезнь Антонова. В 2018 году он неудачно упал и порвал связки. Тогда он не предал этому большое значение, но боль начала усиливаться с каждым днем.

"Ходить стало совсем трудно. Моложе не становимся... Жду операции на коленях. Должны были меня прооперировать 6 декабря, но колени распухли. Операцию отложили. Я сейчас еле-еле хожу с палочкой <…> Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать о чем угодно, чтоб пройти несколько метров", - рассказал ранее Антонов kp.ru ("Комсомольской правде").

Фанаты Антонова принялись желать ему здоровья и долгих лет жизни.

"Постарел как… Дай бог здоровья и долгих, долгих лет жизни нашему любимому и легендарному композитору Юрию Антонову" - пожелала lyolya.5566.

"Так хочется на его концерт, но он не дает их", - огорчилась boldinaoxana77.

"Невероятная глыба в искусстве. Наидобрейшее сердце", - отметила elena_minsk1967.

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