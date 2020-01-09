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"Мы поймали настоящего монстра": Трамп объяснил убийство Сулеймани

20:50
  • четверг
  • 09 января 2020

И высказался на счет рухнувшего в Иране самолета

Бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США.
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Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, не уточнив, о каком именно диппредставительстве идет речь.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - цитирует лидера США ТАСС.

Кроме того, Трамп заявил, что у него есть подозрения по поводу крушения украинского самолета в Иране. По его личному мнению, причиной ЧП никак не может быть механическая неисправность. Он напомнил, что полет лайнера проходил при "довольно неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

В ночь на 3 января Пентагон провел спецоперацию в аэропорту Багдада, в ходе которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касем Сулеймани. В ответ Иран 8 января атаковал две военные базы США в иракских Асаде и Эрбиле.

Утром того же дня Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

Официальных данных о причинах трагедии пока нет. Есть неподтвержденная версия, что самолет был сбит ракетой. Власти Ирана настаивают на неисправности двигателя или ошибке пилота. Власти Украины рассматривают семь версий причин крушения самолета.

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