Путин осмотрел выставку современных вооружений в Севастополе

Президент также провел совещание с руководством Минобороны

В Черном море, у берегов Крыма, прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. За ними с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Позже, в Севастополе, в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова президент провел совещание, посвященное перспективам развития Военно-морского флота. Глава государства подчеркнул: в XXI веке Россия должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.

По корабельной группировке условного противника наносят удары с берега, воздуха и моря. В ход идут новейшие системы вооружения. Ракеты "Калибр" запускают из надводного и подводного положения.

Катера черноморского флота используют противокорабельные крылатые ракеты "Москит". С берега цели поражают комплексы "Утёс".

В ход идёт и гиперзвуковое оружие. Пара истребителей Миг-31 выполнили боевые стрельбы новейшей аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Президент наблюдает за выполнением поставленных задач с ракетного крейсера "Маршал Устинов". Ещё вчера корабль сопровождал визит верховного главнокомандующего в Турции, а сегодня стал для него походным штабом.

30 кораблей, подводная лодка, четыре десятка летательных аппаратов и береговые комплексы. Масштабные совместные действия Северного и Черноморского флотов и авиации - завораживающее зрелище. На память Владимир Путин оставил поздравления с прошедшими праздниками в книге почетных гостей и поблагодарил офицерский состав.

"Вы в море уже семь месяцев. Скоро вернётесь домой. Спасибо, с праздниками!" – сказал президент.

Итоги учений подводили уже на берегу, в Нахимовском училище, которое возродили в Севастополе пять лет назад по распоряжению президента. В эти дни здесь проходила конференция "Военно-морской флот в XXI веке".

"Сегодня мы открыли учебный год в Вооруженных силах. Начался он с крупных учений на Черном море. Военно-морским флотом проведены крупные и, на мой взгляд, успешные учения, прошу командующего коротко доложить о результатах.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм. Цели были достигнуты", - сказал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

"Хочу поблагодарить вас, министра обороны, Генштаб. Всех, кто готовил это учение и организовывал его и проводил. Весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте им мои самые лучшие пожелания и благодарность", - заявил Путин.

Главная тема совещания - ближайшая и долгосрочная перспективы развития флота. Будущее, это, конечно, технологии. Именно они позволяют России оставаться одной из ведущих морских держав.

"Отмечу, что все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание. Направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники. Как известно, в ближайшее время, более современные образцы вооружения и техники ВМФ должны составить 70%", - сказал глава государства.

Новинки президенту показали на выставке. Образцы ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования, торпеды, противоминные средства, беспилотники на гибридной энергетической установке и, конечно, целый ряд новейших кораблей. Информация на стендах только для узких специалистов - технические данные даже закрыли от журналистов.

Подходы к проектированию и строительству кораблей меняются во всем мире. Ключевую роль играет использование модульной архитектуры. Установка уже готовых блоков с оборудованием и вооружением на различные платформы позволит ускорить процесс строительства.

"Сегодня сокращение сроков производства, стоимости военно-морской техники возможно лишь в использовании передовой технологий и процессов во всем цикле её создания. Таких как 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также - при унификации вооружения основного оружия - наличие современных судостроительных мощностей", - сообщил Путин.

В ближайшее время будет разработан целый комплекс целевых программ. Задача создать единые производственные стандарты и унифицировать оборудование и вооружение. Как это сделать, обсуждали уже в ходе закрытой части совещания.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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