Гостями "Путешествия в Рождество" стали уже более 21 млн человек

Праздничные площадки главного зимнего фестиваля Москвы будут работать до конца месяца

Основные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продлят свою работу до конца января. Об этом объявил Мэр Москвы во время посещения одной из них в Восточном округе. Её разместили в сквере у Гольяновского пруда. Создали зону отдыха в традициях архитектуры Крыма - ажурные башенки, фигурные арки, скульптуры львов. На площадке есть ярмарка с фермерскими продуктами.

В первый рабочий день года праздник и не думает покидать эту площадку - атмосфера волшебства вновь и вновь окружает детей и взрослых. Игры, уличные представления и угощения на любой вкус - здесь каждый найдёт занятие по душе. Двухлетний Миша снова привёл маму на карусель, пока старшие дети увлечены представлением на сцене.

"Сейчас есть куда прийти с детьми, в праздники часто были, очень интересно, ребёнку нравится карусель, каждый день: "Мама, карусель!" Для детей много развлечений, театрализованные представления, очень много по Москве площадок интересных стало!" – сказала Анастасия Волкова.

Актёры у сцены вовлекают в игру детей всех возрастов. Здесь каждый попадает в сказку "12 месяцев".

"Я месяц ноябрь, на мне рябина, у каждого нашего месяца свои атрибуты, которые соответствуют его характеру. Я сладкий ноябрь!" – объявил актер Антон Стреляев.

Сквер у Гольяновского пруда - новая площадка фестиваля "Путешествие в Рождество". Местные жители признаются: теперь приходят сюда чуть ли не каждый день - здесь всегда интересная программа, увлекательные мастер-классы, концерты и спектакли.

"Понравилось всё, прекрасный город, чудесное место для детворы, могут прекрасно провести время!" – заявила Наталья Андреева.

"Мы очень рады, что в нашем районе появилось такое прекрасное место, когда в первый раз пришли, нам показалось, что мы за границей, очень красиво!" – сказала Бэлла Амбарцумян.

Не только сезонные развлечения, но и круглогодичная ярмарка. Свою продукцию предлагают производители из разных регионов России, а также из Казахстана. Александр Волков родом из маленькой курской деревни. Их ферме - 200 лет! Недавно начали изготавливать и сыры, но уже есть свои фирменные рецепты.

"Мы плетем ивовые корзинки по весне и формируем вот такой сыр, прессуем сырную массу в этих корзинках, она получается жесткая, сыворотка хорошо уходит, и выдерживаем эти сыры целый год!" – рассказал фермер Александр Волков.

Всё рядом с домом. Здесь же открыли и каток: можно прийти со своими коньками и кататься бесплатно или воспользоваться услугами проката. На площадке регулярно занимаются детские хоккейные команды. Сегодня за тренировкой наблюдал Сергей Собянин.

"Путешествие в Рождество" - это не только катание на коньках, но и красочные ледовые представления и шоу. Сергей Собянин отметил: в этом году на фестивале – рекордное количество посетителей - уже 21 миллион человек.

"Видите, сегодня середина января, а зимы так и не было, но мы сделали все, чтобы вы почувствовали праздничное настроение: украсили улицы, создали такие замечательные площадки, как Гольяново. Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих очень много поучаствовать, не все имели такую возможность, кто-то уезжал на новогодние каникулы, так что мы основные площадки продлим до конца января, так что Новый год продолжается!" – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

У всех, кто еще не успел отправиться в "Путешествие в Рождество", еще есть время посетить все площадки главного зимнего фестиваля Москвы - а их более 80! Гостей ждут концерты, мастер-классы, квесты, спортивные игры и забавы, национальные угощения разных стран и, конечно, волшебная атмосфера.

Полина Кастрицкая, Михаил Фёдоров, Дмитрий Шаракин, Андрей Булычёв, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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