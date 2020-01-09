Парламент Абхазии поддержал отставку Хаджимбы

Сам президент сообщил, что пока не готов принять решение об уходе

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы.

На заседании присутствовали 27 из 35 депутатов. 19 из них проголосовали "за", четверо "против", один воздержался. По результатам заседания парламентарии приняли обращение с предложением об отставке для стабилизации ситуации в стране, пишет ТАСС.

Ранее 9 января оппозиция ворвалась в администрацию президента и парламент республики в Сухуми с требованием отправить в отставку главу Абхазии. Беспорядки начались после прошедших в сентябре 2019 года выборов.

В ответ Хаджимба пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране. Он отказался выполнить требования протестующих о своей отставке и проведении новых выборов главы государства. При этом президент выразил готовность к любым переговорам и призвал представителей оппозиции начать диалог.

Видео штурма администрации президента Абхазии

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"