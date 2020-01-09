В Москве закрыли магазин из-за нашествия крыс

По периметру обнаружены разрушения в стенах и норы

Продуктовый магазин на улице Бестужевых в Москве закрыли из-за нашествия грызунов. В настоящий момент "Пятерочка" опечатана.

Как сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко, санитарно-гигиеническое состояние магазина оказалось неудовлетворительным.

Так, в ходе проверки специалисты нашли разрушения в стенах и норы. Крысы разбросали по залу фрукты и погрызли их. "В результате осмотра был составлен протокол и вынесено постановление о временном закрытии магазина", - рассказала Тарасенко.

Дело передадут в районный суд для принятия решения.

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