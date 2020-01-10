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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

08:07
  • пятница
  • 10 января 2020

Трагедия произошла 8 января

В расследовании крушения украинского лайнера примут участие представители Национального совета по безопасности на транспорте США. Также в Иран прибудут специалисты корпорации Boeing, украинские, британские и канадские эксперты. Им предоставят доступ ко всем данным, передает "Газета.Ru".
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Кроме того, Тегеран попросил Джастина Трюдо и любое правительство поделиться информацией по происшествию. Ранее канадский премьер заявил, что у  него есть данные от разведслужб о том, что самолет был сбит ракетой "земля - воздух". В Тегеране приоритетной называют версию технической неисправности. Сейчас идет работа с бортовыми самописцами, они повреждены и на их расшифровку понадобится время.

Напомним, Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в минувшую среду. Самолет направлялся в Киев из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана и Канады, а также девять членов экипажа. Все они погибли.

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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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