Белый дом: Конгресс мешает защищать Америку от угроз

Белый дом отреагировал на резолюцию Палаты представителей по Ирану

Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа по использованию военной силы против Ирана, пишут "Известия".

Документ обязывает главу государства согласовывать подобные действия с законодателями. Исключение может быть только в случае вооружённого нападения на Соединённые Штаты.

В Белом Доме резолюцию раскритиковали и отметили, что это не закон, а рекомендация, которая, к тому же, неуместна. Более того, документ, по мнению администрации, мешает защищать Америку и её интересы в ближневосточном регионе от непрекращающихся угроз.

В Сенате резолюция, скорее всего, не наберёт необходимое число голосов - там большинство у республиканцев, которые поддерживают Трампа.

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