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Белый дом: Конгресс мешает защищать Америку от угроз

08:43
  • пятница
  • 10 января 2020

Белый дом отреагировал на резолюцию Палаты представителей по Ирану

Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа по использованию военной силы против Ирана, пишут "Известия".
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Документ обязывает главу государства согласовывать подобные действия с законодателями. Исключение может быть только в случае вооружённого нападения на Соединённые Штаты.

В Белом Доме резолюцию раскритиковали и отметили, что это не закон, а рекомендация, которая, к тому же, неуместна. Более того, документ, по мнению администрации, мешает защищать Америку и её интересы в ближневосточном регионе от непрекращающихся угроз.

В Сенате резолюция, скорее всего, не наберёт необходимое число голосов - там большинство у республиканцев, которые поддерживают Трампа.

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