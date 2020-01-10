Названы 6 самых вредных для иммунитета привычек

Чем раньше от них отказаться, тем будет лучше

Немецкие врачи рассказали о главных врагах иммунной системы человека. Некоторые из них оказались весьма неожиданными.

Первым в списке идет курение. Табачный дым, как напомнили специалисты, нарушает работу бронхов, которые удаляют токсины из легких.

Вторым врагом иммунитета считается алкоголь, ослабляющий защитные свойства организма.

Как ни странно, но привычка ходить босиком тоже плохо влияет на иммунитет. Дело в том, что из-за переохлаждения в организме замедляется циркуляция крови. Это создает благоприятную среду для размножения вредных микроорганизмов.

Еще одна не самая очевидная привычка, которая вредит иммунитету, связана со сном. Люди, которые поздно ложатся спать и не высыпаются, болеют чаще, чем те, кто засыпает хотя бы до 12 часов и придерживается режима.

Как пишет tsargrad.tv со ссылкой на портал focus.de, иммунитету также вредят стресс и калорийная пища.

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