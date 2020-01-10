Запись в соцсети стюардессы украинского Boeing довела народ до слез

Соболезнования под постом оставляют пользователи со всего мира

Тысячи соболезнований появились под одним из постов в соцсети Instagram. Пользователи обратили внимание на последнюю запись, оставленную стюардессой Валерией Овчарук. Девушка погибла в крушении украинского Boeing 737 в Иране.

Лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января, едва успев вылететь из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров – в основном граждане Ирана и Канады – и девять членов экипажа. Выживших в катастрофе не было.

Последнее фото, оставленное Валерией Овчарук в соцсети, сопровождает трогательная подпись. "Работа, я тебя люблю", - написала девушка. Растроганные до слез пользователи выражают соболезнования близким погибшей.

"Пусть земля Вам будет пухом… хоть вы и не увидите наших сообщений", "Жаль девушку", "Покойся с миром", - комментируют пост подписчики из разных стран мира.

Тем временем в Киеве рассматривают уже семь версий причин крушения самолета в Иране. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в их числе разрушение двигателя по техническим причинам, столкновение с беспилотником, теракт и попадание зенитной ракеты. Еще три версии держатся в секрете.

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