"Гарри едет домой": Евгений Пронин забрал из роддома жену с сыном

Пронин опубликовал фото с супругой и малышом

Евгений Пронин, ставший отцом под Новый год, забрал жену и сына из роддома. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

Пронин опубликовал фото с супругой и малышом, поблагодарив медиков. "Спасибо людям и месту, которые помогли появиться на свет нашему сынишке. Профессионализм врачей и условия пребывания, наталкивают на мысль о повторном визите", - написал артист.

На снимке Евгений держит сына на руках, рядом стоит жена Кристина Арустамова. Девушка, судя по фото, во время беременности не поправилась ни на грамм. "Теперь точно все в моих руках. Гарри едет домой. Веселая свистопляска нас ожидает до армии", - отметил актер.

Напомним, Евгений Пронин и продюсер кинокомпании "Викинг" Кристина Арустамова поженились в январе 2019 года. Девушка на 15 лет моложе актера, который в прошлом году отметил 39-летие. 31 декабря Пронин впервые стал отцом. Кристина родила актеру сына.

Ранее Евгений был женат на украинской актрисе и телеведущей Екатерине Кузнецовой. Супруги развелись через год после бракосочетания.

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