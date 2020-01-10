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"Гарри едет домой": Евгений Пронин забрал из роддома жену с сыном

08:41
  • пятница
  • 10 января 2020

Пронин опубликовал фото с супругой и малышом

Евгений Пронин, ставший отцом под Новый год, забрал жену и сына из роддома. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.
"Плачу и люблю!" Актер Евгений Пронин показал фото родившегося под Новый год сына

Пронин опубликовал фото с супругой и малышом, поблагодарив медиков. "Спасибо людям и месту, которые помогли появиться на свет нашему сынишке. Профессионализм врачей и условия пребывания, наталкивают на мысль о повторном визите", - написал артист.

На снимке Евгений держит сына на руках, рядом стоит жена Кристина Арустамова. Девушка, судя по фото, во время беременности не поправилась ни на грамм. "Теперь точно все в моих руках. Гарри едет домой. Веселая свистопляска нас ожидает до армии", - отметил актер.

Напомним, Евгений Пронин и продюсер кинокомпании "Викинг" Кристина Арустамова поженились в январе 2019 года. Девушка на 15 лет моложе актера, который в прошлом году отметил 39-летие. 31 декабря Пронин впервые стал отцом. Кристина родила актеру сына.

Ранее Евгений был женат на украинской актрисе и телеведущей Екатерине Кузнецовой. Супруги развелись через год после бракосочетания.

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