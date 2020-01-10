Алеся Кафельникова объявила дату свадьбы и показала жениха

Ее избранник не любит бывать на публике

21-летняя модель Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, намекнула на скорую свадьбу.

На днях Алеся Кафельникова завела в Instagram страницу, которую она ведет от имени пса по кличке Ники. Фолловеры модели пишут, что эту собаку ей подарил бывший возлюбленный - рэпер Глеб Голубин, более известный как Pharaoh (Фараон).

Недавно в сториз в аккаунте Ники появились фотографии, в том числе из самолета. Кафельникова вместе с молодым человеком и собакой летят бизнес-классом. Как пишут СМИ, они отправились в Монако.

На другом снимке парочка сидит за столиком в кафе, они пьют чай и курят кальян, Алеся нежно целует своего избранника в щеку. Надпись на фото гласит, что Ники, то есть, понятное дело, сама Алеся, не может дождаться свадьбы, которая запланирована на 20 июня. На одном из снимков интернет-пользователи увидели, что Кафельникова якобы носит обручальное кольцо.



По слухам, будущего мужа Алеси зовут Кевин Доделанде, который будто бы увлекается азартными играми. Именно поэтому парочка и улетела в Монако, которое славится своими казино. О Доделанде мало что известно. Поговаривают, что он около 10 лет встречался с дочерью какого-то криминального авторитета и дело его не дошло до свадьбы.

Отметим, что Алеся Кафельникова и рэпер Фараон расстались в 2017 году, после чего модель впала в депрессию. Девушка публично поссорилась с отцом, который рассказал, что у нее возникли проблемы с наркотиками. Позднее они помирились.

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