Помпео уверен в агрессивных замыслах Ирана

Госсекретарь США уверен, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции планировал атаки в Ираке. Правда, где и когда Касем Сулеймани собирался осуществить свои кровавые замыслы, Майк Помпео не знает. Но убежден, что что-то было.

"Не было сомнений, что серия атак, которые планировал Сулеймани, была неизбежна. Мы точно не знаем, где, и мы точно не знаем, когда, но это было по-настоящему", - заявил Помпео. У госсекретаря США нет сомнений в том, что иранский генерал "намеревался предпринять действия" не только против американских дипломатов в Ираке, но и против других стран. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Заявления из Вашингтона в стиле непревзойденного украинского оратора Виталия Кличко должны оправдать действия американцев, которые 3 января нанесли ракетный удар по багдадскому аэропорту. Его целью стал Касем Сулеймани. Тегеран ответил 8 января атакой на две базы в Ираке, которые используют военные США.

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