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В России введут штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

09:44
  • пятница
  • 10 января 2020

Ограничительные меры готовит кабинет министров

В России могут ввести штрафы для ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект собирается внести в Госдуму правительство.

В парламенте отметили, что ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счет граждан. "Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано, — рассказал "Известиям" первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская также поддержала данную инициативу. "Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане", — подчеркнула она.

Отметим, что сейчас в Жилищном кодексе нет отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций. Никаких данных о сумме штрафов пока нет.

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