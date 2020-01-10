"Будем стараться": Брухунова пошутила про пятерых детей от Петросяна

Девушка показала кольцо

30-летняя Татьяна Брухунова, которую называют супругой 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, ответила на личные вопросы в Instagram.

Помощница Петросяна на неделю уехала с подругами в Финляндию. Там Брухунова сделала фото, на котором она держит правую руку у лица. На ее безымянном пальце красуется кольцо.

"О, кольцо", - написала одна из интернет-пользовательниц. "Обручальное?" - ответила ей Татьяна Брухунова. "Замужнее", - пошутила ее собеседница. "Хорошая шутка!" - похвалила помощница Петросяна.

Как пишет "Комсомольская правда", кто-то оставил такой комментарий под постом: "Татьяна, роди пятерых детей Петросяну!" Брухунова не растерялась и ответила: "Пять? Спасибо! Будем стараться".

Во время общения с подписчиками Брухунова рассказала, что ей не подходят ни одни из существующих линз, поэтому она носит очки. Делать лазерную коррекцию зрения девушка опасается.

Татьяна Брухунова также опровергла слухи о том, что ее вырастила одна мать. "Меня воспитывали и растили мама, папа и бабушка. Кроме этого, у меня есть тети, дяди. Все они повлияли на формирование меня, как личности", - написала она в соцсети.

- Прекрасная фотография! Нежный образ! - прокомментировали ее последнее фото в Instagram.

- Как приятно Вас слушать. Вы интеллигентная девушка, симпатичная и со вкусом.

- Татьяна, Вам как будто 16! Свежесть и красота зашкаливают.

- Очень милая, домашняя.

- По поводу колечек... Девочки, завидовать - это грех!

Слухи о романе Брухуновой и Петросяна появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, в декабре 2019 года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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