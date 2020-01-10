Шэрон Стоун предпочла сильного Путина хвастливому Трампу

Актриса порассуждала о политике

Владимир Путин и Дональд Трамп совсем не похожи. Российский президент – сильный лидер, в отличие от своего американского коллеги, считает голливудская звезда Шэрон Стоун.

В интервью журналу GQ американская актриса отметила, что президент России, управляя страной, руководствуется в своих действиях интересами государства. А вот Дональд Трамп, по мнению актрисы, совсем не уважает свой пост и больше хвастается.

"Я думаю, что Путин — сильный лидер своей страны. Я не хочу, чтобы он управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной", - заявила звезда "Основного инстинкта".

По мнению Стоун, Путин, управляя Россией, никому не подражает - в отличие от Трампа, который, считает актриса, еще и большой манипулятор. Артистка надеется, что американский президент не будет переизбран на второй срок.

Шэрон Стоун не одинока в своем мнении относительно Дональда Трампа. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер резко высказался в адрес президента США в июле 2018 года, после совместной конференции американского лидера с Путиным. "Терминатор" назвал Трампа "макарониной".

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