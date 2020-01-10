Россия готова обсудить с США кризис с Ираном

Об этом заявили в МИД нашей страны

Неожиданные заявления звучат из Вашингтона. После серии обвинений в адрес убитого генерала Касема Сулеймани в Госдепартаменте вынуждены были признать, что не располагают информацией о том, какие именно атаки готовил командир иранской армии. И это явно не сходится с заявлениями американского президента. В том, что нападение было нужно Дональду Трампу для своих целей, за океаном уже не сомневаются. Накануне Конгресс США решил ограничить военные полномочия Дональда Трампа в отношении Ирана.

На то, что обострение отношений с Ираном затевалось Трампом, прежде всего, для решения предвыборных задач, указывали многие эксперты. Убийство генерала Сулеймани должно было поднять рейтинг американского президента, дав ему возможность предстать перед избирателем в роли защитника американцев и борца с терроризмом. Вот и сейчас он на каждом предвыборном митинге продолжает рассказывать о том, какую услугу США якобы оказали миру.

"Сулеймани убил многих американцев и тысячи людей. Мы поймали монстра, ликвидировав его. Мы сделали это, поскольку он хотел взорвать наше посольство", - сказал Трамп.

Никаких доказательств этого Вашингтон, правда, так и не предоставил. Возможно, они засекречены. Но, судя по интервью госсекретаря США, их попросту не существует. Потому как Майк Помпео, конечно, повторил за шефом версию о якобы готовившемся взрыве американского посольства в Багдаде. Однако честно признался, что точных данных у США не было.

"Не было сомнений, что серия атак, которые планировал Сулеймани, была неизбежна. Нет сомнений, что он намеревался предпринять эти действия не только против наших сил и дипломатов в Ираке, но и против других стран региона и мира. Хотя мы точно не знаем, где, и мы точно не знаем, когда он собирался это сделать", - сказал Помпео.

А, может, и не собирался. Но на всякий случай его нужно было убить. Вероятно, с такой формулировкой ликвидацию иранского генерала пытались обосновать и в Палате представителей США, которую эти доводы не устроили. В итоге этой ночью там была принята резолюция, ограничивающая военные действия президента против Ирана. Она, правда, ни на что пока не влияет. Это лишь выражение мнения, с которым многие в Конгрессе согласны.

"Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил. Это попытка помешать президенту защитить страну и её интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны", - говорит заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Хотя куда ошибочнее кажутся действия самих США, которые не изменяют себе, независимо от того, кто является их президентом: Клинтон, Буш, Обама или Трамп. Неугодных лидеров пытаются свергнуть. Если не получается, наказывают санкциями. И именно эта политика продолжает порождать кризисы, способные привести даже не к региональному, а глобальному конфликту. Оттого многие страны, в том числе и Россия, призывают Вашингтон и Тегеран к сдержанности, что еще раз повторил замглавы МИД нашей страны Сергей Рябков.

"Все стороны должны проявлять сдержанность. Это касается, прежде всего, США, которые в своё время "взорвали" Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа, политику, которая нам представляется деструктивной и неприемлемой", - отметил он.

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста против политики США в отношении Ирана. Манифестанты скандировали - "нет войне", требуя урегулировать конфликт дипломатическим путем. В Тегеране, правда, любые переговоры с Штатами отвергли, заявив, что пока не будут сняты санкции, разговаривать с американцами они не будут, заодно пригрозив жестким ответом в случае, если какие-либо военные действия со стороны Америки будут продолжены.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"