ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия готова обсудить с США кризис с Ираном

11:51
  • пятница
  • 10 января 2020

Об этом заявили в МИД нашей страны

Неожиданные заявления звучат из Вашингтона. После серии обвинений в адрес убитого генерала Касема Сулеймани в Госдепартаменте вынуждены были признать, что не располагают информацией о том, какие именно атаки готовил командир иранской армии. И это явно не сходится с заявлениями американского президента. В том, что нападение было нужно Дональду Трампу для своих целей, за океаном уже не сомневаются. Накануне Конгресс США решил ограничить военные полномочия Дональда Трампа в отношении Ирана.
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

На то, что обострение отношений с Ираном затевалось Трампом, прежде всего, для решения предвыборных задач, указывали многие эксперты. Убийство генерала Сулеймани должно было поднять рейтинг американского президента, дав ему возможность предстать перед избирателем в роли защитника американцев и борца с терроризмом. Вот и сейчас он на каждом предвыборном митинге продолжает рассказывать о том, какую услугу США якобы оказали миру.

"Сулеймани убил многих американцев и тысячи людей. Мы поймали монстра, ликвидировав его. Мы сделали это, поскольку он хотел взорвать наше посольство", - сказал Трамп.

Никаких доказательств этого Вашингтон, правда, так и не предоставил. Возможно, они засекречены. Но, судя по интервью госсекретаря США, их попросту не существует. Потому как Майк Помпео, конечно, повторил за шефом версию о якобы готовившемся взрыве американского посольства в Багдаде. Однако честно признался, что точных данных у США не было.

"Не было сомнений, что серия атак, которые планировал Сулеймани, была неизбежна. Нет сомнений, что он намеревался предпринять эти действия не только против наших сил и дипломатов в Ираке, но и против других стран региона и мира. Хотя мы точно не знаем, где, и мы точно не знаем, когда он собирался это сделать", - сказал Помпео.

А, может, и не собирался. Но на всякий случай его нужно было убить. Вероятно, с такой формулировкой ликвидацию иранского генерала пытались обосновать и в Палате представителей США, которую эти доводы не устроили. В итоге этой ночью там была принята резолюция, ограничивающая военные действия президента против Ирана. Она, правда, ни на что пока не влияет. Это лишь выражение мнения, с которым многие в Конгрессе согласны.

"Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность вооружённых сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил. Это попытка помешать президенту защитить страну и её интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны", - говорит  заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Хотя куда ошибочнее кажутся действия самих США, которые не изменяют себе, независимо от того, кто является их президентом: Клинтон, Буш, Обама или Трамп. Неугодных лидеров пытаются свергнуть. Если не получается, наказывают санкциями. И именно эта политика продолжает порождать кризисы, способные привести даже не к региональному, а глобальному конфликту. Оттого многие страны, в том числе и Россия, призывают Вашингтон и Тегеран к сдержанности, что еще раз повторил замглавы МИД нашей страны Сергей Рябков.

"Все стороны должны проявлять сдержанность. Это касается, прежде всего, США, которые в своё время "взорвали" Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа, политику, которая нам представляется деструктивной и неприемлемой", - отметил он.

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста против политики США в отношении Ирана. Манифестанты скандировали - "нет войне", требуя урегулировать конфликт дипломатическим путем. В Тегеране, правда, любые переговоры с Штатами отвергли, заявив, что пока не будут сняты санкции, разговаривать с американцами они не будут, заодно пригрозив жестким ответом в случае, если какие-либо военные действия со стороны Америки будут продолжены. 

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаг Ирана на фоне здания МИД России
Флаг Ирана на фоне здания МИД России
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Военнослужащие армии Ирана
Военнослужащие армии Ирана
Место убийства генерала Касема Сулеймани
Место убийства генерала Касема Сулеймани
Конгресс США
Конгресс США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.