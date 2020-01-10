"Кинжалы" над Черным морем: опубликованы уникальные кадры учений

За ходом учений наблюдал президент

Уникальные кадры учений в Черном море показало российское Министерство обороны. На видео - момент пуска аэробаллистической ракеты "Кинжал" с истребителя МиГ-31К.

Съёмку вели из кабины другого самолёта. Снаряд способен в 10 раз превышать скорость звука и маневрировать в течение всего пути, что делает его неуязвимым для всех существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны. А дальность полёта может достигать двух тысяч километров.

За ходом учений с борта крейсера "Маршал Устинов" Северного флота накануне лично наблюдал Владимир Путин. В манёврах были задействованы более 50 кораблей и около 40 летательных аппаратов.

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