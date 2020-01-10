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Президент Абхазии предложил митингующим провести переговоры

12:01
  • пятница
  • 10 января 2020

Протестующие вновь собираются у здания администрации главы государства

Митингующие в столице Абхазии не намерены расходиться и прекращать протесты. Об этом заявляют представители оппозиции, собравшиеся у администрации президента.
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Несколько сотен участников акции провели у здания всю ночь - они требуют отставки главы государства Рауля Хаджимбы. Однако тот уже назвал митинг провокацией, попыткой госпереворота и не исключил введения чрезвычайного положения, передает "ТВ Центр".

Впрочем, в пятницу утром президент на переговоры согласился. Но, как заявляют в его администрации, контакта с оппозицией пока нет. Представители последней, напротив, говорят, что готовы встречаться, но не получали ответа от Хаджимбы. В свою очередь, министр обороны страны призвал стороны к поиску компромисса, заявив, что абхазская армия не пойдёт против своего народа. В настоящее время к центру Сухума стянуты дополнительные силы милиции.

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