Президент Абхазии предложил митингующим провести переговоры

Протестующие вновь собираются у здания администрации главы государства

Митингующие в столице Абхазии не намерены расходиться и прекращать протесты. Об этом заявляют представители оппозиции, собравшиеся у администрации президента.

Несколько сотен участников акции провели у здания всю ночь - они требуют отставки главы государства Рауля Хаджимбы. Однако тот уже назвал митинг провокацией, попыткой госпереворота и не исключил введения чрезвычайного положения, передает "ТВ Центр".

Впрочем, в пятницу утром президент на переговоры согласился. Но, как заявляют в его администрации, контакта с оппозицией пока нет. Представители последней, напротив, говорят, что готовы встречаться, но не получали ответа от Хаджимбы. В свою очередь, министр обороны страны призвал стороны к поиску компромисса, заявив, что абхазская армия не пойдёт против своего народа. В настоящее время к центру Сухума стянуты дополнительные силы милиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"