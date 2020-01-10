Смог накрыл дома: в Екатеринбурге больше месяца горит свалка

Главный вопрос - кто должен ликвидировать залежи мусора - остаётся открытым

Жители Екатеринбурга жалуются на смог и едкий запах, которые окутали северную часть города. На окраине одного из районов уже больше месяца тлеет незаконная свалка промышленных отходов. Очаги возгорания пытаются потушить.

От едкого и густого дыма не видно неба. Смог накрыл жилые дома. В районах по-соседству с надеждой ждут прогноза погоды. Если изменится направление ветра, то защитную маску, наконец, можно будет снять. Жителей преследует постоянный кашель и головная боль. На улицу не выйти. Окна не открыть. Сотрудники МЧС ежедневно мониторят ситуацию.

Токсичные вещества попали в атмосферу из-за тлеющего мусора. Дымит стихийная свалка. И дымит не первый день. И причина не в том, что потушить не могут. Просто земля, на которую свозят мусор, по документам никому не принадлежит.

Рассказывают, что мусор загорелся из-за тлеющих углей, которые сбросили на полигоне. И пошло-поехало. Площадь очагов тления - 100 квадратных метров. На пустырь вообще вереницей ездят самосвалы со всех районов города не первый месяц.

О мусорных горах в районе Уралмаша и Верхней Пышмы природоохранная прокуратура узнала еще осенью. Да и случай тот первым не был. "В июле 2018 года по факту несанкционированного размещения отходов на данных земельных участках органами полиции возбуждено и расследуется УД "Нарушение режима природоохраняемых природных территорий и природных объектов", а также по статье 330 УК "Самоуправство", - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Областная прокуратура направила исковое заявление в Кировский суд Екатеринбурга к районной администрации и ряду управлений с требованием очистить земельные участки от захламления. Провели заседание комиссии по ЧС и решили засыпать очаги возгорания снегом, вывозимым с городских улиц. Справится ли он с многолетней проблемой, остаётся только наблюдать. И проводить замеры. Ежедневно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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