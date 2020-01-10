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Пожар на НПЗ в Ухте привел к разливу сотен кубометров нефтепродуктов

11:45
  • пятница
  • 10 января 2020

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП

В городе Ухта Республики Коми при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе произошла утечка более 500 кубометров горючих веществ. Об этом сообщили в пятницу в МЧС.

Площадь возгорания накануне составила тысячу квадратных метров. Также прозвучало несколько хлопков. Пострадал один человек, сейчас он находится в реанимации. Пожар удалось полностью ликвидировать только спустя 7 часов. В тушении участвовали больше 100 спасателей, 19 единиц техники, в том числе спецпоезд, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, причиной стала разгерметизация ёмкостей с горючим. Специалисты уже провели замеры концентрации вредных веществ в воздухе, превышений не обнаружено.

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