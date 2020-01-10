Раскрыта тайна аномально теплой зимы в России

Сильного похолодания в ближайшее время не ожидается

Синоптики объяснили, почему этой зимой во многих регионах стоит аномально тёплая погода. Причина - отсутствие так называемого "сибирского максимума", передает "Газета.Ru".

Это зона высокого давления, которая обычно образуется над Красноярским краем, Якутией, а также западной и восточной Сибирью. Она не пропускает тёплые потоки, поэтому идёт понижение температуры. А затем холод распространяется на Урал и Центральную Россию.

По словам специалистов, в ближайшие десять дней "сибирский максимум" так и не сформируется. Поэтому сильного похолодания ждать не приходится. При этом в некоторых регионах, наконец, выпал первый снег. На расчистку улиц уже вышли коммунальные службы в Астраханской, Липецкой и Воронежской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"