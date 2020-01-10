Спасатели вылетели на место аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Предварительная версия аварии – отказ двигателя

Спасатели регионального координационного Центра МЧС вылетели на место аварийной посадки Ми-8 на севере Красноярского края. Авария произошла в 289 километрах северо-восточнее Хатанги.

Как стало известно, вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку. По предварительным данным, причина аварии – отказ двигателя.

"В 289 километрах северо-восточнее Хатанги произошла вынужденная посадка вертолета Ми-8 компании "Красавиа", – приводит РИА "Новости" слова источника в экстренных службах.

Обстоятельства инцидента выясняются. На борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

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