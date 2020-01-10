Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

Он приехал к ней в гости

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук. Они сфотографировались на фоне стены с фотографиями их мамы - народной артистки России Любови Полищук.

"Фасады у нас разные, а суть - одна. Она же общий знаменатель", - написал Макаров, который заехал в гости к Цигаль-Полищук. Он добавил хештеги: "На районе", "Пожужжали", "Домашний зоопарк".

Подписчики Макарова посчитали, что они с сестрой очень похожи и что у них одинаковые глаза. Их сходство с покойной актрисой тоже очевидно. Многие интернет-пользователи порадовались тому, что Алексей и Мариэтта общаются, несмотря на слухи о их сложных взаимоотношениях.

Детей Полищук буквально завалили комплиментами. Пост Макарова собрал свыше 21 тысячи отметок "Нравится".

- Глаза красивые у обоих.

- Мама - это фундамент.

- Мамины.

- Шикарные фасады!

- Потрясно выглядите. Гены хорошие.

Напомним, что Любовь Полищук, которая умерла от рака в 2006 году, была замужем дважды. В браке с музыкантом Валерием Макаровым она родила сына. Они развелись, когда Алексею было четыре года. С тех пор он не видел отца.

Художнику Сергею Цигалю легендарная актриса подарила дочь. Алексей Макаров признавался, что Цигаль поднимал на него руку. Из-за непростых отношений в семье ходили слухи о том, что Алексей и Мариэтта плохо ладят.

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