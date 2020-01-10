ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

10:53
  • пятница
  • 10 января 2020

Он приехал к ней в гости

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук. Они сфотографировались на фоне стены с фотографиями их мамы - народной артистки России Любови Полищук. 
"Гарри едет домой": Евгений Пронин забрал из роддома жену с сыном

"Фасады у нас разные, а суть - одна. Она же общий знаменатель", - написал Макаров, который заехал в гости к Цигаль-Полищук. Он добавил хештеги: "На районе", "Пожужжали", "Домашний зоопарк".

Подписчики Макарова посчитали, что они с сестрой очень похожи и что у них одинаковые глаза. Их сходство с покойной актрисой тоже очевидно. Многие интернет-пользователи порадовались тому, что Алексей и Мариэтта общаются, несмотря на слухи о их сложных взаимоотношениях. 

Детей Полищук буквально завалили комплиментами. Пост Макарова собрал свыше 21 тысячи отметок "Нравится". 

- Глаза красивые у обоих.

- Мама - это фундамент.

- Мамины.

- Шикарные фасады! 

- Потрясно выглядите. Гены хорошие.

Напомним, что Любовь Полищук, которая умерла от рака в 2006 году, была замужем дважды. В браке с музыкантом Валерием Макаровым она родила сына. Они развелись, когда Алексею было четыре года. С тех пор он не видел отца.

Художнику Сергею Цигалю легендарная актриса подарила дочь. Алексей Макаров признавался, что Цигаль поднимал на него руку. Из-за непростых отношений в семье ходили слухи о том, что Алексей и Мариэтта плохо ладят. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актер Алексей Макаров
Актер Алексей Макаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.