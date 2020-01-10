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Кадры смертельного ДТП в Подмосковье попали в Сеть

10:22
  • пятница
  • 10 января 2020

Авария произошла на трассе "Урал"

Четыре человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате ДТП на участке трассы М5 "Урал" в Подмосковье. Видео аварии попало в Сеть.
Опубликованы кадры смертельного ДТП с маршруткой в Нижегородской области

Инцидент произошел 8 января на 145-м километре трассы, в районе подмосковных Луховиц. Столкнулись автомобили Citroen и Kia. Пострадавших отправили в Коломенскую больницу, передает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, в больницу были доставлены 8-летний мальчик, 10-летняя девочка и две женщины. Девочка в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее разрыв печени, кишечника, ушиб легкого и почки. Пострадавшую в экстренном порядке прооперировали и отправили в московскую больницу бортом санавиации.

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