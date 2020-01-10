ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Разработан клоунами": опубликована переписка сотрудников Boeing о модели 737 MAХ

11:00
  • пятница
  • 10 января 2020

Компания принесла извинения клиентам

Компания Boeing назвала "абсолютно неприемлемой" переписку своих сотрудников, критикующих модель 737 MAХ. Сообщения, отправленные работниками в мессенджере, появилась в Сети. Boeing направила копию переписки – это более 100 страниц - в профильные комитеты палаты представителей и сената конгресса, а также в Федеральное авиационное управление США.
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

Компания выступила с заявлением, в котором назвала эту переписку "абсолютно неприемлемой". Boeing извинилась за содержащиеся там "провокационные заявления" перед регулятором, конгрессом, клиентами и пассажирами.

Обсуждение недостатков модели 737 MAХ датировано апрелем 2017 года. Сотрудники писали о проблемах с компьютерной системой управления лайнером.

"Этот самолет разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян", — к такому неутешительному выводу пришли специалисты компании. По некоторым сообщениям можно заключить, что требования регуляторов компания обходила, прибегая к помощи лоббистов. Также стало известно, что Boeing пыталась избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 MAX: процесс оказался дорогостоящим и трудоемким, сообщает Reuters.

Эксплуатация, а в дальнейшем и производство Boeing 737 MAX были приостановлены после нескольких катастроф самолетов этой модели. 29 октября 2018 года в крушении Boeing 737 MАХ 8 близ Джакарты погибли 189 человек. Еще 157 человек погибли в аварии лайнера в Эфиопии в марте 2019 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Boeing 737
Boeing 737
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.