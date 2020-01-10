В Москве стартовал этап Всероссийской олимпиады школьников

В нем примут участие более 26 тысяч учащихся

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве. В нем примут участие более 26 тысяч учащихся 9-11 классов, которые успешно выступили на школьном и муниципальном этапах, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, московские школьники прочно удерживают лидирующие позиции в российских и международных соревнованиях. Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019 году учащиеся 228 школ Москвы получили 946 дипломов.

"Это 55% от общего числа награжденных. Мы надеемся, что и в следующем году московские школьники покажут блестящий результат, и желаем им успехов", - отметила Ракова.

Соревнования проводятся по 24 предметам. Завершится этап 22 февраля.

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