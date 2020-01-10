ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал этап Всероссийской олимпиады школьников

10:56
  • пятница
  • 10 января 2020

В нем примут участие более 26 тысяч учащихся

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве. В нем примут участие более 26 тысяч учащихся 9-11 классов, которые успешно выступили на школьном и муниципальном этапах, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, московские школьники прочно удерживают лидирующие позиции в российских и международных соревнованиях. Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019 году учащиеся 228 школ Москвы получили 946 дипломов.

"Это 55% от общего числа награжденных. Мы надеемся, что и в следующем году московские школьники покажут блестящий результат, и желаем им успехов", - отметила Ракова.

Соревнования проводятся по 24 предметам. Завершится этап 22 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.