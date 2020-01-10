Назван лучший плавленый сыр

Один образец не прошел проверку

Специалисты "Росконтроля" проверили плавленые сыры семи брендов: "Сыробогатов", President, "Карат", Valio / Viola, "О`кей", "Белый сыр из Жуковки" и Hochland.

"Белый сыр из Жуковки" оказался опасным для здоровья. У него в 2,8 раза превышено содержание показателя общей обсемененности мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ). Образец попал в черный список "Росконтроля".

Остальные сыры соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. При этом в них нашли много консервантов и других добавок.

"Если почитать состав на этикетке любого плавленого сыра, становится очевидным, что это не самый натуральный продукт", - говорится на сайте организации.

В частности, сорбиновая кислота была выявлена в "Карате", Valio / Viola, "О`кей", President и в "Сыробогатове". Производители двух последних сыров не указали это на упаковке. Впрочем, консервант там обнаружен в незначительной концентрации. Возможно, он попал в продукты случайно.

У экспертов не возникло никаких претензий к вкусовым качествам сыров Hochland и President. Мучнистый привкус они почувствовали в продукции "О`кей" и "Белый сыр из Жуковки".

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