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Зеленский допустил, что Иран сбил украинский Boeing

11:27
  • пятница
  • 10 января 2020

Пока Киев версию подтвердить не может

Владимир Зеленский прокомментировал версию о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране мог быть сбит иранской ракетой. По его словам, такая вероятность не исключена, но пока подтверждений нет.

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Украинский президент призвал США, Канаду и Британию помочь в расследовании авиакатастрофы, предоставив всю имеющуюся у них информацию. Ранее лидеры этих стран со ссылкой на данные разведки заявили, что Boeing был сбит иранской зенитной ракетой. Произойти это могло случайно.

 По словам Зеленского, цель Киева – установить бесспорную истину.

"Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы", — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее в СНБО Украины сообщили, что в качестве основных версий крушения самолета рассматривается разрушение двигателя, столкновение с беспилотным летательным аппаратом, теракт и попадание ракеты. По словам главы Совета Алексея Данилова, украинские специалисты, направленные в Иран, будут в том числе искать обломки снаряда ЗРК "Тор".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января, вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

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Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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