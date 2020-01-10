Пилот летевшего в Москву лайнера вышел из кабины поболтать с другом

Авиакомпания проводит служебное расследование инцидента

Милую беседу пилота рейса Баку-Москва со своим знакомым во время полета запечатлел на видео один из пассажиров. Свидетелям своего разговора летчик объяснил, что встретил старого друга семьи. Успокоить пассажиров самолета, который периодически попадал в турбулентность, командиру воздушного судна не удалось.

Видеозапись случайный свидетель дружеского общения оставившего штурвал пилота отправил изданию News.ru. На запрос редакции в авиакомпании AZAL ответили, что уже назначили служебное расследование инцидента. Имя командира корабля, летевшего в московский аэропорт Внуково, журналистам назвать отказались.

Опрошенные изданием эксперты не сошлись во мнениях относительно того, насколько правомерным было такое поведение командира воздушного судна. По мнению заслуженного пилота России Юрия Сытника, летчик подвергал опасности жизнь пассажиров и экипажа. В то же время, вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский никакого криминала в действиях пилота не видит. По его словам, разрешено все, что не запрещено.

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