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Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому

11:38
  • пятница
  • 10 января 2020

Ежегодно на обслуживание на дому подают заявление 30 тысяч москвичей

Заявление на надомное социальное обслуживание с этого года можно подать в любом столичном офисе "Мои Документы". Ранее такая услуга была доступна только в территориальных центрах соцобслуживания и их филиалах.

Теперь посетитель центра госуслуг сможет подать заявление на соцобслуживание, после чего специалисты соцзащиты изучат документы. Затем к заявителю на дом приедет социальный инспектор и подготовит карту функциональной диагностики, позволяющую определить, какие именно виды услуг на дому нужны конкретному человеку.

Время выдачи решения о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании на дому останется прежним — 10 рабочих дней. Тем, кто подал заявление до наступления нового года, за решением по поводу домашнего соцобслуживания необходимо будет прийти в тот центр, где подавалось заявление.

По словам Анастасии Раковой, данная услуга, как и многие другие, будет оказываться по единому стандарту в любой из дней недели.

"Ежегодно на обслуживание на дому подают заявления около 30 тысяч москвичей. С января жители могут оформить услугу в центрах "Мои документы", что сделает ее получение комфортнее. Эта услуга будет оказываться по единому стандарту - семь дней в неделю с 8:00 до 20:00 в одном месте", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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