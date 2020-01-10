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Умерла звезда подростковых телесериалов

12:06
  • пятница
  • 10 января 2020

Актер получал 15 тысяч писем в неделю

Инсульт стал причиной смерти американского актера Эдда Бернса. 86-летний артист умер в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния.
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Эдда Бернса называли первым в мире подростковым телеидолом. Актер приобрел популярность в США благодаря роли Куки в сериале "Сансет-Стрип, 77". Он выходил на американском телевидении с 1958-го по 1964 год. Фанаты буквально заваливали артиста письмами: на пике популярности Бернс получал до 15 тысяч посланий.

Известен Бернс и работой в фильме "Бриолин", где в главной роли снимался Джон Траволта. Во многих сериалах он играл самого себя. Еще большую известность актер получил, записав сингл Kookie, Kookie, Lend Me Your Comb совместно с актрисой и певицей Конни Стивенс. Песня разошлась тиражом более миллиона копий и заняла четвертое место в чарте Billboard, пишет The New York Times.

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