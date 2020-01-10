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Зеленский оконфузился перед канадцами

12:28
  • пятница
  • 10 января 2020

Президент Украины допустил грубую ошибку

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям канадцев, погибших в катастрофе украинского самолета в Иране. Однако и здесь не обошлось без конфуза. В обращении президента Украины, опубликованном в Twitter, была допущена грубая ошибка.
Зеленский допустил, что Иран сбил украинский Boeing

Зеленский в своем послании поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение помощи в расследовании крушения лайнера. Обратился украинский лидер и к гражданам страны.

"Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", — написал президент Незалежной.

Допускать ошибки в таких важных сообщениях недопустимо, - тут же указали Зеленскому его подписчики. Президента пристыдили, а пост вскоре был удален. Позже в соцсети появился уже исправленный вариант.

Помощники Зеленского не впервые ставят своего патрона в неловкое положение. Минувшим летом они назвали столицей Канады Торонто – вместо Оттавы. А осенью в отчете о визите президента Украины в Ригу перепутали Латвию с Литвой.

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