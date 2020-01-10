Запад заранее назначил виновных в трагедии Boeing. Иран все отрицает

Объективные данные могут быть получены только после расшифровки самописцев

В пятницу Иран начнет расшифровку бортовых самописцев разбившегося самолета украинских авиалиний. Данные, вероятно, помогут пролить свет на причины трагедии. Пока же звучат самые разные версии. Так, в США крупные СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщили - американские спутники зафиксировали тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к лайнеру. О непреднамеренном ударе Тегерана заговорили сразу после катастрофы. Но реальных доказательств до сих пор нет.

Яркая вспышка в ночном небе и громкий хлопок - всё, что можно разобрать на 19-секундном видео. Куда больше подробностей в статье New York Times, которая и опубликовала запись. На ней, по заверениям журналистов, запечатлен момент взрыва иранских ракет рядом с пассажирским самолётом Украины. Новость тут же подхватили телеканалы.

Другой телеканал - ABC News - сообщает, что американский спутник зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении лайнера незадолго до его крушения. Но кроме сомнительной видеозаписи, которая появилась почему-то лишь спустя двое суток после трагедии, других доказательств у разведки нет. Но Дональду Трампу, похоже, других и не надо.

"У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это страшная трагедия, что-то ужасное. Самолёт летел в довольно опасном районе. И кто-то мог допустить ошибку", - сказал Трамп.

Премьер-министр Канады, который ещё вчера был крайне осторожен в оценках, уже не сомневается: ошибку допустил Иран. "У нас есть данные из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Свидетельства указывают на то, что самолёт был сбит иранской ракетой "земля — воздух", - отметил Джастин Трюдо.

Владимир Зеленский, который также допускал версию попадания в самолёт ракеты, отнесся к словам коллег куда аккуратней. И попросил партнёров всё-таки представить доказательства.

Украинский интернет откликнулся на пост президента шквалом нецензурных комментариев. Мол, не просить надо, а требовать, и требовать – жёстко. У Ирана доказательств этой версии точно нет, завил Глава организации гражданской авиации. По его словам, никаких обломков ракет на месте крушения до сих пор не найдено. Причём, там уже работают не только иранские, но и украинские специалисты. К тому же, на высоте украинского лайнера в это же время летели несколько иранских и иностранных воздушных судов.

Тегеран также попросил Канаду и другие страны поделиться имеющейся информацией о катастрофе. Но в любом случае, объективные данные могут быть получены только после расшифровки чёрных ящиков. Начать их расшифровку собираются уже в пятницу.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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