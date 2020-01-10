Иран отверг версию об уничтожении украинского Boeing ракетой

В Тегеране напомнили, что самолет полторы минуты был охвачен пламенем

Иран не считает, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации страны Али Абедзаде.

По его словам, Тегеран еще ждет расшифровки черных ящиков рухнувшего самолета, однако уже сейчас может заверить, что средства ПВО Ирана лайнер не сбивали. Слова Абедзаде приводит агентство Tasnim.

Он добавил, что перед столкновением с землей самолет полторы минуты летел, охваченный огнем. Перед этим пилоты развернули борт в сторону аэропорта.

Полное расследование причин крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" займет несколько лет. Только на расшифровку бортовых самописцев потребуется от одного до двух месяцев, полагает Али Абедзаде.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января, вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

Накануне лидеры США, Канады и Великобритании заявили со ссылкой на данные разведслужб, что самолет рухнул в результате попадания ракеты ЗРК "Тор". При этом сбить пассажирский Boeing Иран мог случайно. Такую версию не исключил и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что пока подтверждений этому нет.

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