ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран отверг версию об уничтожении украинского Boeing ракетой

12:55
  • пятница
  • 10 января 2020

В Тегеране напомнили, что самолет полторы минуты был охвачен пламенем

Иран не считает, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации страны Али Абедзаде.

Запись в соцсети стюардессы украинского Boeing довела народ до слез
Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

По его словам, Тегеран еще ждет расшифровки черных ящиков рухнувшего самолета, однако уже сейчас может заверить, что средства ПВО Ирана лайнер не сбивали. Слова Абедзаде приводит агентство Tasnim.

Он добавил, что перед столкновением с землей самолет полторы минуты летел, охваченный огнем. Перед этим пилоты развернули борт в сторону аэропорта.

Полное расследование причин крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" займет несколько лет. Только на расшифровку бортовых самописцев потребуется от одного до двух месяцев, полагает Али Абедзаде.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января, вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.

Накануне лидеры США, Канады и Великобритании заявили со ссылкой на данные разведслужб, что самолет рухнул в результате попадания ракеты ЗРК "Тор". При этом сбить пассажирский Boeing Иран мог случайно. Такую версию не исключил и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что пока подтверждений этому нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Место крушения украинского Boeing в Иране
Место крушения украинского Boeing в Иране
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.