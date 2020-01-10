Россия будет отслеживать развертывание американских ракет

Необходимо отслеживать развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности

В текущем году на реализацию гособоронзаказа будет выделено около полутора триллионов рублей. Об этом в пятницу заявил министр обороны Сергей Шойгу на селектором совещании.

Большая часть средств пойдёт на закупки новейших средств вооружения и сервисное обслуживание техники. Также одной из важнейших задач является обеспечение жильём военнослужащих и совершенствование системы социальных гарантий. Речь зашла и о ключевых задачах ведомства в сфере обороны, передает "ТВ Центр".

"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы. Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности, поступательно перевооружать ракетные войска стратегического назначения на комплексы "Авангард" и "Ярс", - сказал Шойгу.

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