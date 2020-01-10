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Меган Маркл в одиночестве сбежала из Британии после отречения от королевской семьи

13:04
  • пятница
  • 10 января 2020

В Канаде ее ждет сын

Меган Маркл улетела из Великобритании в Канаду без мужа. Принц Гарри остался на родине, чтобы урегулировать кризис, возникший после того, как герцоги Сассекские отказались от полномочий старших членов королевской семьи и от всех финансовых привилегий. 
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Как сообщает Sky News, Меган Маркл покинула Британию в одиночестве. В Канаде ее ждет восьмимесячный сын Арчи, за которым приглядывает няня. Когда герцогиня вернется в Лондон, не уточняется. 

Тем временем королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям вместе со своими советниками пытаются решить вопрос со статусом Меган Маркл и принца Гарри. 

Напомним, герцоги Сассекские провели шесть недель в Канаде. 7 января они вернулись в Британию и на следующий день объявили о своем сенсационном решении. Как сообщалось ранее, такой шаг Сассексов шокировал многих британцев и обескуражил членов королевской семьи. 

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