Меган Маркл в одиночестве сбежала из Британии после отречения от королевской семьи

В Канаде ее ждет сын

Меган Маркл улетела из Великобритании в Канаду без мужа. Принц Гарри остался на родине, чтобы урегулировать кризис, возникший после того, как герцоги Сассекские отказались от полномочий старших членов королевской семьи и от всех финансовых привилегий.

Как сообщает Sky News, Меган Маркл покинула Британию в одиночестве. В Канаде ее ждет восьмимесячный сын Арчи, за которым приглядывает няня. Когда герцогиня вернется в Лондон, не уточняется.

Тем временем королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям вместе со своими советниками пытаются решить вопрос со статусом Меган Маркл и принца Гарри.

Напомним, герцоги Сассекские провели шесть недель в Канаде. 7 января они вернулись в Британию и на следующий день объявили о своем сенсационном решении. Как сообщалось ранее, такой шаг Сассексов шокировал многих британцев и обескуражил членов королевской семьи.

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